فلسطيني يرفع علامة النصر وجسده تحت أنقاض منزله: آخر كلام عندنا.. القدس دي أرضنا (صور)

تداولت وسائل الإعلام الفلسطينية صورة لمواطن فلسطيني يرفع علامة النصر بين يديه خلال لحظة إخرجه من تحت أنقاض منزل ضربه الاحتلال الإسرائيلي، بينما كان جزء من جسده لاي زال تحت الركام.

وبنحو 200 طائرة حربية واصل الاحتلال الإسرائيلي طوال الليل غاراته على قطاع غزة مستهدفا عدد من البنايات والمنازل المأهولة بالسكان، ما أسفر عن سقوط 26 شهيدا على الأقل منذ الفجر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة شهداء القطاع إلى 181 شهيدًا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة والذي كثف هجماته منذ الليل في اليوم السابع للعدوان.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أنَّ من بين الشهداء 52 طفلًا و31 سيدة و1225 إصابة بجراح مختلفة ولازال العدد مرشح للزيادة، وفقًا لوزارة الصحة في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة، أنَّه لازالت طواقم الاسعاف والدفاع المدني تجري أعمال البحث تحت الركام بمدينة غزة.

وذكرت مصادر طبية في غزة أنَّ طواقم الإنقاذ لا تزال تقوم بأعمال البحث عن ناجين تحت الركام، حيث تمكنت من انتشال طفلة على قيد الحياة من تحت أنقاض المباني المدمرة في القصف الإسرائيلي على شارع الوحدة بغزة.

وأظهرت مقاطع فيديو إشراف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بنفسه، وقائد سلاح الجو الإسرائيلي شخصيًا، من إحدى القواعد الجوية، على القصف المكثف الذي استهدف قطاع غزة الليلة الماضية.

وشمل القصف الإسرائيلي منزل يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، وذلك في ساعة مبكرة من صباح الأحد.