شكل وحجم صاروخ «القاسم المطور»: تجهزه فصائل غزة (صور)

تستهدف الفصائل الفلسطينية يومياً المدن المحتلة بعشرات الصواريخ التي تسقط بعض منها داخل المدينة وتسبب هلعاً كبيراً دون إصابات أو وفيات كبيرة، إلا أن هذه المرة أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية عن صاروخ جديد «صاروخ قاسم المطور».

في فيديو قصير أظهرت سرايا القدس شكل وحجم الصاروخ ونستعرض لكم أهم المعلومات عنه:

1- يصل طول الصاروخ إلي حولي 2 متر ونصف تقريباً.

2- يُحمل الصاروخ علي قاعدة إطلاق محمولة علي سيارة ربع نقل.

3- رأس الصاروخ تحمل 400 كيلو جرام من مادة الـ "TNT" المفجرة.

4- يصل مدى الصاروخ إلي قلب مدينة التل الكبير وحال سقوطه سيسبب خسائر فادحة.

وقال الناطق باسم سرايا القدس إنَّ «سرايا القدس لازال في جعبتها المزيد من المفاجآت التي ستذهل جيش الإحتلال، مهدداً بانتظار تقدم قواتكم البرية داخل قطاع غزة «لنريكم بعضاً من بأسنا».

وكشف أبو حمزة، في تغريدات له عبر قناته على التلجرام، أنَّ سرايا القدس أدخلت صواريخ جديدة ومتطورة للخدمة العسكرية منها ما سيفصح عنه وهو (صاروخ القاسم المطور)، ضمن الحملة الصاروخية التي نفذت بـ 150 صاروخًا.

وقال: «شعاعنا الصاروخي وصل في هذه الحملة إلى الخضيرة وتل أبيب وجان يفنا ورمات جات وأسدود وعسقلان وسديروت ونتيفوت وجميع مغتصبات غلاف غزة».

وتستهدف الفصائل الفلسطينية مدن الاحتلال يومياً برشقات صاروخية متعددة تصل إلى 200 صاروخ تقريباً وصلت إلي مدن تل أبيب وأسدود وعثقلان وبئرالسبع وكل الأراضي المحتلة.