حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء العشوائي بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبه الدولة، وفرض سياده القانون على الجميع .

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية والجمعية الزراعية بالرحمانية بإزالة حالة تعديات على الأرض الزراعية بمساحة 40 متراً مربعاً بقريه الرحمانية، وتم ضبط المخالف، وعرض المحضر على النيابة العسكرية.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية بقرية طوخ، بالتعاون مع الجمعية الزراعية، بتنفيذ حمله إزالة تعديات بالدبش الأبيض على مساحة 80 متراً مربعاً في نطاق القرية، وتمت التسوية بمنسوب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالعدلية، ومسئول القسم الهندسي بالوحدة، حملة لإزالة سور بطول 30 متراً، بقريه ميت حمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتنبيه المشدد على الجميع بعدم التعدي بالبناء المخالف، وتمت الإزالة الفورية ورد الشيء إلى أصله.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع رئيس وحدة الهيصيمية، ومسئولي الجمعية الزراعية بالوحدة، بحملة إزاله لبناء بالدبش الأبيض، عبارة عن سور و3 غرف، على مساحة 220 متراً، وبارتفاع 80 سم، باسم المواطن «م. س. م.»، بعزبة الخلايلة، وتمت الإزالة كلياً على نفقه المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.