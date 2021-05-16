إصابة 7 أشخاص في تصادم توكتوك وتروسيكل بالشرقية

أصيب 7 أشخاص في تصادم بين دراجتين بخاريتين، إحداهما «توكتوك» والأخرى «تروسيكل»، على طريق «ههيا - الإبراهيمية» بمحافظة الشرقية، قبل قليل، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، وإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة الإبراهيمية، باصطدام «توكتوك» و«تروسيكل» على طريق «ههيا - الإبراهيمية»، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات مختلفة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإبراهيمية المركزي، لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، شهدت محافظة الشرقية حادثاً مروعاً يوم الجمعة الماضي، ثاني أيام عيد الفطر، أسفر عن مصرع عروسين، نتيجة تصادم السيارة التي كانا يستقلانها بسيارة أخرى، على طريق «منيا القمح - الزقازيق».

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بوقوع تصادم على طريق منيا القمح، أسفر عن مصرع عروسين يقيمان بقرية «شبرا العنب»، التابعة لمركز منيا القمح، وجرى نقلهما إلى مستشفى الزقازيق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن جثتيهما.

كما أصيب 6 أشخاص في وقت سابق، في حادث تصادم بين عدة سيارات بسبب الشبورة المائية على طريق «بردين- الزقازيق»، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً بالحادث من مأمور مركز شرطة الزقازيق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام، وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق.