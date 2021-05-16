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202 شهيد وقرابة 6 ٱلاف جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي

كتب:

محمد حسن عامر
01:38 م | الأحد 16 مايو 2021
القصف يتواصل في غزة

القصف يتواصل في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ظهر اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 202 شهيد و5588 جريحًا.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، في بيان، أن عدد شهداء قطاع غزة قد ارتفع إلى 181 شهيدا، بينهم 52 طفلا، و31 سيدة، فيما بلغ عدد شهداء الضفة الغربية إلى 21 شهيدا، بينهم طفل ليكون الإجمالي 202.

وأشارت إلى أنَّ المصابين بفعل القصف الحربي والمدفعي العنيف منذ نحو أسبوع على قطاع غزة قد بلغ 1225، فيما وصل عدد المصابين من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس إلى 4363 جريحًا.

والعدد يشمل الإصابات التي تمّ التعامل معها ميدانيا والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة.

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