قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا بالمدارس العسكرية الرياضية

صدَّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الجدد الموهوبين رياضيًّا من البنين، مرحلة الابتدائي، بدءًا من الصف الرابع الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمراحل الدراسية كافة، بالمدارس العسكرية الرياضية التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسي 2021/ 2022، طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة.

يبدأ سحب ملفات التقديم اعتبارًا من يوم 17/05/2021، وحتى 18/07/2021، من مقر المدارس العسكرية الرياضية بكل من القاهرة «الهايكستب»، والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنيا وأسيوط، ومكاتب المستشارين العسكريين بعواصم مختلف محافظات الجمهورية.

ويبدأ قبول الملفات بمقر المدارس العسكرية الرياضية، بعد استيفاء البيانات المطلوبة كافة، اعتبارًا من 29 مايو حتى 28 يوليو 2021.

شروط القبول بالمدارس العسكرية الرياضية

الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية:

- أن يكون الطالب متمتعًا بالجنسية المصرية، ويتم قبول الطلبة من الذكور فقط للمرحلة الابتدائية.

- بدءاً من الصف الرابع الابتدائي، والإعدادية والثانوية بمراحلها الدراسية كافة، كما يتم قبول طلبة المرحلة الابتدائية من أبناء المحافظة فقط التي تقع بها المدرسة والدراسة بنظام اليوم الكامل والمبيت بمنزل ولي الأمر، كما يتم قبول طلبة المرحلة الإعدادية والثانوية من أبناء المحافظة التي تقع بها المدرسة، وكذلك المحافظات المجاورة، ويتم مبيت الطالب بالمدرسة ويسمح بالإجازات بنظام الراحات الأسبوعية.

- وأن يتناسب عمر الطالب مع مرحلته الدراسية طبقًا للقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم، وما هو متبع بالإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، وألا يكون قد فُصل تأديبيًّا من أية مدرسة سابقة، ولا يقبل الطلبة الراسبون والناجحون بملحق باستثناء الحاصلين على بطولات «جمهورية- دولي», وأن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة الطبية والنفسية والعلمية والرياضية واختبار القوام والنمط الجسماني والتقييم العام «كشف الهيئة».

- ولا يجوز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو استمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها، وفي حالة قبول الطالب يمنح فترة شهر كمهلة لإحضار استغناء من النادي السابق له إلى المدرسة المنضم عليها، ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله في حالة عدم إحضار الاستغناء خلال شهر من بدء الدراسة.

- وأن يتمتع الطالب بمقومات البطولة مستقبلًا بالنسبة إلى المرحلة الابتدائية «كشرط أساسي للقبول»، وحصول الطالب على بطولات مستوى «منطقة- جمهورية» بالنسبة إلى المرحلة الإعدادية والثانوية «كشرط تفضيلي للقبول».

- وتوفر القوات المسلحة الدعم اللازم للمدارس العسكرية الرياضية للدراسة طبقًا لأحدث النظم العلمية وَفق مناهج وزارة التربية والتعليم وبالمجان تحت إشراف نخبة من المدرسين الأكفاء، بالإضافة إلى مباشرة الطلبة أثناء فترة الاستذكار الليلي، كما تسهم المدارس العسكرية الرياضية في حصول الطالب على درجات التفوق الرياضي طبقًا لقوانين وزارة التربية والتعليم، وتوفر الملابس الرياضية والتخصصية والزي الخاص بالمدارس العسكرية الرياضية أثناء التدريب والبطولات والإجازات بالمجان، بالإضافة إلى توفير الملاعب والمنشآت والصالات الرياضية طبقًا للمواصفات الدولية والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الطلبة نشاطهم الرياضي التخصصي طبقًا لمراحلهم السنية.

- توفير الأجهزة الفنية والإدارية والاستعانة بالمدربين الوطنيين والخبراء الدوليين تحت إشراف ضباط متخصصين، بالإضافة إلى إقامة معسكرات داخلية وخارجية؛ بهدف الحفاظ على المستوى الرياضي للطلبة، فضلًا عن تقديم الحافز المادي والمعنوي للطلبة عند تحقيقهم البطولات الرياضية أو التفوق الدراسي ومنح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للانضمام إلى المنتخبات القومية.

الألعاب الرياضية بالمدارس العسكرية

تضم المدارس العسكرية الرياضية الألعاب الفردية الأوليمبية لـ14 لعبة والتي يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أوليمبية وتضم ألعاب «رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو»، وكذلك الرياضات التي يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولي والعالمي وتضم ألعاب «الجمباز والسلاح والدراجات والكاراتيه والكونغ فو والخماسي الحديث والترايثلون».