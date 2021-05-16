انتشال جثتي شاب وطفل غرقا في ترعتين بالشرقية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الشرقية، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، من انتشال جثماني شاب وطفل غرقا في ترعتين بمركزي بلبيس وفاقوس.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغ بغرق شاب في ترعة الإسماعيلية، المارة بدائرة المركز، كما تلقى إخطاراً من مركز شرطة فاقوس، يفيد بغرق طفل بإحدى الترع في دائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية المدنية، إلى مكاني الحادثين، وتمكنت القوات من انتشال الجثتين، وتم تحرير محضرين بالواقعتين، وأخطرت النيابات المختصة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمان الطفلة «إيمان»، التي لقيت مصرعها غرقاً أثناء محاولتها إنقاذ شقيقها، بعدما انزلقت قدماه وسقط في ترعة بمركز منيا القمح.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً في وقت سابق، يفيد بورد بلاغ إلى مركز شرطة منيا القمح، بغرق طفل يُدعى «أدهم محمد عبدالعزيز»، 5 سنوات، وشقيقته «إيمان»، 14 سنة، يقيمان بعزبة «محمود عبد القادر»، التابعة لقرية «كفر شلشلمون»، بدائرة مركز منيا القمح، إثر سقوطهما في ترعة «أبو الأخضر»، المارة أمام القرية، وذلك أثناء تواجدهما للهو وتناول التوت من شجرة بجوار الترعة.

وتم الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات من استخراج جثمان الطفل، وفي وقت لاحق تمكنت من استخراج جثمان شقيقته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.