شهداء مجزرة الاحتلال في «الوحدة»: 26 فلسطينيا بينهم 16 من أسرة واحدة

لا يعرف جيش الإحتلال الإسرائيلي سوى قصف منازل المدنيين، وكانت منطقة الوحدة في قلب غزة رغم هدوئها هي وجهة صواريخ الطائرات الإسرائيلية على مدار أكثر من 3 ساعات فجر اليوم الأحد.

مجزرة جديدة راح ضحيتها بحسب ما تمّ إعلانه حتى الآن 26 شخصًا بينهم 16 شخصًا من أسرة واحدة حصلت «الوطن» على أسمائهم:

وقالت المصادر إن الشهداء من عائلة «الكولك» وهم:

1. عبدالحميد فواز الكولك 22 عامًا.

2. أمين محمد الكولك 85 عامًا.

3. محمد عوني الكولك17 عامًا.

4. آيات إبراهيم الكولك 19 عاما.

5. أحمد شكري الكولك 17 عامًا.

6. ريهام فواز الكولك 30 عامًا.

7. فواز شكري الكولك 55 عامًا.

8. أمل جميل الكولك 34 عامًا.

9. سامح فواز الكولك 28 عامًا.

10. سعدية يوسف الكولك 28 عامًا.

11. عزت معين الكولك 44 عامًا.

12. الطفل آدم عزت الكولك 3 أعوام.

13. الرضيع قصي سامح الكولك عام واحد.

14. الطفل آدم عزت الكولك 3 أعوام.

15. الطفل زيد عزت الكولك 8 أعوام.

16. طاهر شكري الكولك 23 عامًا.

كما توفي من عائلة أبو العوف كلاً من

1. روان علاء أبو العوف 19 عامًا.

2. ديما رامي الفرنجي 16 عامًا.

3. معين أحمد العالول 66 عامًا.

4. لؤي محمد عودة 54 عامًا.

5- الدكتور في قسم الباطنة أيمن أبو العوف 50 عامًا.

ومن عائلة اشكنتنا توفي كل من

1. الطفل زين رياض اشكنتنا 8 سنوات.

2. الطفل يحيى رياض اشكنتنا 5 سنوات.

3. الطفلة دانا رياض اشكنتنا 9 أعوام.

4. عبير نمر اشكنتنا 30 عامًا.

كما توفي حازم عادل القمع 48 عامًا.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى «دار الشفاء» إلى أنَّ عدد الوفيات في مجزرة منطقة الوحدة ارتفع إلي 33 شهيد بعد وصول بعض الشهداء، ظهر اليوم، واستخراجهم من أسفل الأنقاض.