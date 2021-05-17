تحذير عاجل من «الصحة» بشأن الكمامات ورسالة للحد من انتشار عدوى كورونا

تحرص وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا وارتفاع المنحنى الوبائي لعدد الإصابات والوفيات، وفقا لآخر تقارير صادرة من وزارة الصحة الخاصة بمستجدات الفيروس، وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والنهوض بالصحة العامة، وأجابت الوزارة فى منشور توعوى لها على كيفية الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا بعدما تلقى الخط الساخن 105 مجموعة من الأسئلة الخاصة بذلك.

تحذير بشأن الكمامات

وقالت الوزارة فى منشور توعوى لها إنه لابد من ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعى وتطهير اليدين باستمرار وممارسة الرياضة وتناول غذاء صحي والمحافظة على الصحة النفسية، لافتة إلى أهمية اتباع هذه الإجراءات للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من نزع الكمامة عند التحدث مع الآخرين، والتواجد كذلك فى الأماكن المزدحمة، مشيرة إلى أن الأماكن المزدحمة والتجمعات التى تحدث فيها تزيد من فرص انتشار العدوى.

وقالت الوزارة إنه فى حال التواجد فى أماكن بها تجمعات لابد من ارتداء الكمامات والحرص على ترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص والآخر.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والاتصال بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكدت على أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة «عزل» على الرقم (1440).