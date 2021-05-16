مصادر بـ«الصحة»: نسب إشغال العناية المركزة بسبب كورونا وصلت لـ70%

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان، إن نسب إشغال العناية المركزة بسبب فيروس كورونا وصلت إلى 70%، كما وصلت نسب إشغال الأسرّة على مستوى المستشفيات في محافظات الجمهورية لـ35.5%.

وذكرت المصادر لـ«الوطن»، أن هناك سعة سريرية للأسرّة الداخلية وكذلك الرعاية المركزة تصل إلى ما يقرب من 55%، لافتة إلى أن هذه النسب تعتبر جيدة بالنسبة للنسب العالمية في بعض الدول، لذلك يجب على المواطنين مساعدة الدولة في السيطرة على الفيروس وضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية.

تسجيل 1203 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 1203 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس داخل مصر إلى 244520 مصابًا من ضمنهم 180577 حالة تم شفاؤها.

الذهاب الى المستشفيات حال ظهور أي أعراض

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنينن بأنه في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أو الاتصال بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكدت أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة «عزل» على الرقم (1440).

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بعد تسجيل الوزارة امس خروج 750 متعافي من الفيروس ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 180577 حالة حتى اليوم، ليصل معدل الشفاء إلى 78%، وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين الاستمرار فى اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والمداومة في غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

وخصصت وزارة الصحة والسكان مجموعة من القنوات الاتصالية لاطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس وتلقي كافة الاستفسارات المختلفة بشأن الفيروس والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.