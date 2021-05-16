«الفنادق»: السماح بالأفراح في القاعات المفتوحة لما بعد 9 مساء الأحد المقبل

قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية إنه حال عدم صدور قرارات جديدة من مجلس الوزراء أو استمرار القرارات الاستثنائية للجنة الوزارية لأزمة كورونا، فإن حفلات الزفاف التي تقام بالقاعات المفتوحة بالفنادق، بداية من يوم الأحد المقبل، ستستمر إلى ما بعد التاسعة مساء، مثلما كانت عليه قبل القرارات الأخيرة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل.

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أنه سيتم استمرار عدم إقامة الأفراح وحفلات الزفاف بالقاعات المغلقة بالفنادق.

وأصدر مجلس الوزراء يوم 5 مايو الجاري، قرارا بالسماح بإقامة الأفراح بالقاعات المفتوحة بالفنادق حتى التاسعة مساء حتى يوم 21 من ذات الشهر، كأحد الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا خلال فترة عيد الفطر المبارك.

استمرار عدم إقامة الافراح بالقاعات المغلقة

وأشار «الشاعر» إلى أن قرار عدم إقامة الأفراح وحفلات الزفاف بالقاعات المغلقة بالفنادق ليس قرارا جديدا بل تم إقراره منذ عدة أشهر، كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أن القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لم تلزم الفنادق باتخاذ أي إجراءات استثنائية خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

نسب إشغال جيدة

وفي سياق متصل؛ قال أنطوان غزال رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح، إن إشغالات فنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح، خلال إجازات عيد الفطر المبارك كانت جيدة، وإن العديد من الفنادق قدمت عروض سعرية تحفيزية لجذب المواطنين لزيارتها خلال العيد، موضحا أن غالبية نزلاء الفنادق خلال تلك الإجازات كانوا من السياح المصريين، لافتا إلى أنه بداية من غد الإثنين، ستعود نسب الإشغال الفندقي إلى التراجع، بسبب انتهاء الإجازات وعودة المصريين إلى أعمالهم.