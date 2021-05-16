ارتفاع ضحايا استهداف شارع الوحدة في غزة إلى 37 شهيدا  بينهم 8 أطفال

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إنَّ حصيلة استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لشارع الوحدة وسط مدينة غزة ليلة أمس بلغ 37 شهيداً.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، في بيان رسمي منذ قليل، أن الشهداء بينهم 13 سيدة و8 أطفال إضافة إلى 50 إصابة بجراح مختلفة معظمهم من الأطفال والسيدات.

وأشار إلى أنَّ طواقم الإسعاف والدفاع المدني لازالت في مكان القصف تُكمل أعمال البحث تحت الركام حتى اللحظات الحالية فيما ناشد الدفاع المدني المجتمع الدولي لتوفير معدات في ظل العدوان على غزة.

وكانت قد شهدت غزة ليلة أمس اعمال قصف عنيفة على بعض الشوارع والمدن استهدفت 5 بنايات سكنية للمدنيين في شارع الوحدة تم هدمهم بالكامل.

وأسفرت الإعتداءات عن استشهاد أكثر من 16 شخصًا من عائلة الكولك في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة.

الصليب الأحمر: استمرار التصعيد في غزة أمر خطير

وكانت قد أكدت سهير زقود المتحدثة باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة، أنَّ ما يجري في القطاع من تصعيد يعتبر أمر خطير، خاصة مع تأثر البنية التحتية بشكل كبير.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر في قطاع غزة، خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة الغد: «شاهدنا وفاة أطفال ونساء ونزوح الآلاف من منازلهم وكل ذكريات 2014 تعود أكثر من 10 الاف فلسطيني نزحو من منازلهم ويبحثون عن أماكن آمنة».

وقالت إنَّ هناك تأثر كبير لشبكات الكهرباء والمياه إضافة إلي ان الحركة في الشوارع محدودة، وبالتالي لايستطيع المواطنون الحصول علي الخدمات إضافة إلى تأثير الغارات نفسياً على الأطفال.

وذكرت أنَّ الجروح والإصابات تُداوى لكن الجروح والندوب النفسية تبقى، مشيرة إلى تعرض النظام الصحي في قطاع غزة لأكثر من أزمة على مدار 15 عامًا مضت.