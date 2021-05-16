آخر أخبار الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز: الوضع مستقر

كشف الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن آخر أخبار الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز .

آخر أخبار الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز

وطمأن الفنان منير مكرم جمهور الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز على صحتهما، وكشف عن آخر أخبار الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث أكد أنها مستقرة للغاية، ومازالا يخضعان للعلاج حتى الآن.

وتعرض الفنان سمير غانم لوعكة صحية شديدة بسبب إصابته بفشل كلوي، ونُقل إلى المستشفى مؤخرًا.

أما الفنانة دلال عبد العزيز، فقد أصيبت بفيروس كورونا، ولكن حالتها تدهورت، ولذلك نُقلت إلى المستشفي لمتابعة حالتها الصحية، وبالفعل تخطى الثنائي مرحلة الخطر.

وانتشرت مؤخرًا شائعات بشأن وفاة الفنان سمير غانم، وهو ما دفع الإعلامى رامي رضوان إلى الخروج عن صمته، ونشر «بوست» عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام»، حيث قال فيه «أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح. السادة الصحفيين ورؤساء تحرير المواقع.. أرجوكم اتقوا الله.. مش كده!. الناس بتقف مع بعض وتدعي لبعض في المحن والشدائد.. مش بتزيد من المهموم!.. الجري وراء السبق لا يكون على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.. وعلى حساب صحة الآخرين ونفسية أسرهم ولكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين».

وتابع قائلًا «لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءً لا يغادر سقمًا يا رب العالمين».

وأضاف «إلهي اذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهم إنا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير».