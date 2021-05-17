لمواجهة الفقر المائي.. الزراعة: الأولوية لأصناف الزراعات الموفرة للماء

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تنفيذ خطة لتعظيم كفاءة استخدام المياه في الزراعة وذلك ضمن استراتيجية وزارة الزراعة لتحديث القطاع بالشكل الذي يستهدفه برنامج الإصلاحات الهيكلية ليصبح القطاع أكثر مرونة بحيث يستطيع أن يواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويستفيد من الفرص التي تتيحها تلك المتغيرات.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك البرنامج يحقق الربط بين البُعد الاقتصادي وهو استدامة القطاع وزيادة إنتاجيته وتحسين تنافسيته من ناحية وبين البُعد الاجتماعي الذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخولهم.

وزير الزراعة: الزراعة تستهلك 85% من حصة مصر المائية

وأوضح «القصير»، أن خطة توفير المياه تقوم على إعطاء أولوية في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية الإنتاجية، قليلة احتياجات المياه مُبكرة النضج خاصة محاصيل الحبوب (القمح – الذرة – الأرز) وأيضاً اتباع آساليب الزراعة الموفرة للمياه (التسوية بالليزر والزراعة على المصاطب)، حيث يستهلك القطاع الزراعي أكبر حصة من المياه، والتي تمثل أكثر من 85% من حصة مصر من مياه النيل.

وتابع أن الوزارة تعمل أيضاً على تفعيل الإجراءات المنظمة للمحاصيل الشرهة في استهلاك المياه والخاصة بتقنين زراعتها والتي يصدر بها قرار من كل من وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري (محصول الأرز والموز).

وأكد أن الخطة تقوم أيضا على ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل وذلك من خلال استكمال المشروع القومي لتبطين الترع مع إضافة تطوير المساقي والمراوي واتباع نظم الري الحديثة (الري بالتنقيط – الري تحت السطحي – الري بالرش)، مع البدء في تنفيذ نظم الري الحديثة فى باقي مساحة الأراضي الجديدة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان خلال فترة وجيزة عن مبادرة تتضمن آليات لتنفيذ نظم تطوير المساقي والمراوي ونظم الري الحديثة فى الأراضي القديمة.