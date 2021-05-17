بعد تشغيله تجريبيا.. 10 معلومات عن محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان

«محور كلابشة» بمحافظة أسوان، أحد أهم محاور التنمية في صعيد مصر، حيث يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل من 100كم إلى 25 كيلومترا بين المحور والآخر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث كانت المسافات البينية قبل عام 2014 بين محاور النيل 100 كم، وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو أن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية.

10 معلومات عن محور كلابشة

- محور كلابشة ضمن توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، والتخطيط لإنشاء 14 محورا بالصعيد بتكلفة 18.5 مليار جنيه منذ عام 2014.

- تم الانتهاء من تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية مقدارها 1.050مليار جنيه.

- تم تشغيله تجريبياً بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- محور كلابشة أصبح جاهزا للافتتاح الرسمي خلال الفترة القادمة في إطار افتتاح 4 محاور هي (عدلي منصور ببني سويف، وسمالوط بالمنيا، وقوص بقنا، وكلابشة بأسوان).

- يبلغ طول المحور 23 كم وعرضه 21 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه.

- يشتمل المحور على 14 عملا صناعيا (9 كباري- 5 أنفاق) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

- أهمية هذا المحور التنموي فى ربط الطريق الصحراوى الغربى بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الشرقى (القاهرة – أسوان).

- من أهمية المحور أيضا المساهمة في نقل المنتجات الزراعية من مزارع وادي النقرة وشرق نصر النوبة إلى طريق الصعيد الصحراوي الغربي.

- تخفيف الحركة المرورية على طريق الصعيد الزراعي الشرقي إلى خدمة قرى الظهير الصحراوي.

- زيادة الامتداد العمراني وخدمة مصنع سكر كوم أمبو ومجمع الطاقة الشمسية ببنبان وفارس.