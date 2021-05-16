استقرار أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم بمحال الصاغة

شهدت أسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية، اليوم الأحد الموافق 16 مايو الجاري، حالة من الاستقرار في كل أعيرة المعدن الأصفر، بسبب إجازة أسواق المال والبورصات العالمية، بالتزامن مع إقبال الكثير على شرائه لاتجاه العديدين إلى الزفاف والخطوبة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد في مصر، عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 21، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 790 و792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18 بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الأحد، بين 6320 و6336 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما يتراوح سعر كيلو الذهب بين 902857 و905143 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة بين 28079 و28150 جنيهًا.

نصائح للاستثمار في الذهب في ظل انخفاضه

ووضع بعض التجار والعاملين بالمشغولات الذهبية، مجموعة من النصائح التي تتلخص في الآتي.

شراء الغوايش عيار 21 يجعل المصنعية على الذهب أقل.

إذا كنت ترغب في شراء سبائك ذهبية، فيجب أن تكون من عيار 24، ومدمغة من مصلحة الدمغة والموازين، ولها فاتورة.

عند شراء جنيهات ذهبية، يجب أن يكون العيار 21، ووزن العملة 8 جرامات، وإثبات هذا في الفاتورة.

ابتعد عن البيع أو الشراء يوم الأحد، لأنها عطلة أغلب الجواهرجية، والمحال المفتوحة أقل من العادي، لذا قد تتعرض للاستغلال من حيث قيمة المصنعية أو تخسر في البيع.