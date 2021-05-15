3 جنيهات.. ارتفاع أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية اليوم السبت الموافق 15 مايو الجاري ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بمقدار 3 جنيهات في كافة أعيرة المعدن الأصفر، وذلك على الرغم من الراحة الأسبوعية لأسواق المال، بالتزامن مع إقبال الكثيرون على شرائه لتعدد مناسبات الزفاف والخطوبة خلال وعقب فترة عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 15 مايو الجاري في مصر، عيار 24 وسعر جرام الذهب عيار 21، وعيار 18 وسعر الجنيه الذهب، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 790 و792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

واختلف سعر الذهب عيار 18 بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم السبت، بين 6320 و6336 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما يتراوح سعر كيلو الذهب بين 902857 و 905143 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم

ويتراوح سعر الأونصة بين 28079 و28150 جنيهًا.

نصائح للاستثمار في الذهب في ظل انخفاضه

وشهدت الأيام القليلة الماضية انخفاضات متتالية شهدها المعدن الأصفر ما أدى إلى ظهور دعوات من الغرف التجارية والتجار للاستثمار في الذهب باعتباره الوقت الأنسب للشراء قبل الارتفاع مرة أخرى، وفضل الخبراء شراء الغوايش عيار 21 نظرا لأن المصنعية بها على الذهب أقل.

ووضع البعض نصائح التي تتلخص في الآتي.

شراء الغوايش عيار 21 يجعل المصنعية على الذهب أقل.

إذا كنت ترغب في شراء سبائك ذهبية، فيجب أن تكون من عيار 24، ومدمغة من مصلحة الدمغة والموازين، ولها فاتورة.

عند شراء جنيهات ذهبية، يجب أن يكون العيار 21، ووزن العملة 8 جرامات، وإثبات هذا في الفاتورة.

ابتعد عن البيع أو الشراء يوم الأحد، لأنها عطلة أغلب الجواهرجية، والمحلات المفتوحة أقل من العادي، لذا قد تتعرض للاستغلال من حيث قيمة المصنعية أو تخسر في البيع.