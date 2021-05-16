بعد انتهاء إجازة العيد.. تلقي طلبات تراخيص البناء الجديدة غدا

تتلقى المحافظات غدًا طلبات تراخيص البناء الجديدة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2021، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، حيث يتلقى 27 حيا ومدينة على مستوى محافظات الجمهورية طلبات تراخيص البناء الجديدة وفق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي تم إقرارها مؤخرًا، ومنظومة تراخيص البناء الجديدة.

وبدأت الدولة العمل بها تجريبيًا في عدد من الأحياء والمدن على مستوى الجمهورية من أول مايو الجاري لمدة شهرين وبعدها يتم تعميم فتح باب رخص البناء بكل أحياء ومدن الجمهورية.

شهادة الصلاحية

وفيما يتعلق بالخطوات المتبعة لإصدار تراخيص البناء الجديدة، نصت اشتراطات البناء على قيام المواطن بتقديم طلب للحصول على شهادة الصلاحية للمركز التكنولوجي مرفق به صورة البطاقة ورسم كروكي للموقع وجدول الإحداثيات ثم سداد رسوم الرفع المساحي، على أن يقوم المركز التكنولوجي بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض والمعاينة بواسطة جهة مساحية معتمدة سواء هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

اشتراطات البناء الجديدة

وتتضمن تراخيص البناء الجديدة العمل وفق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة عدم السماح للترخيص بالإشغالات وعدم إقامة أنشطة غير سكنية بالعقارات السكنية، ونصت اشتراطات البناء الجديدة أن قطع الأراضي التي تبلغ مساحتها 175 مترًا يتم البناء عليها بنسبة 100% دون ردود، أما قطع الأراضي التي تزيد مساحتها على 175 مترًا فيتم السماح بالبناء على 70% كحد أقصى ولا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 متر، والحد الأقصى لبناء قطعة الأرض للمبنى السكني الواحد 4200م 2.

ضوابط تراخيص البناء الجديدة

وفيما يتعلق بالارتفاعات المقررة في تراخيص البناء الجديدة حددت اشتراطات البناء الارتفاعات وفق عرض الشارع، فإذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار فأقصى ارتفاع للمبنى 10 أمتار عبارة عن أرضي و2 دور، وإذا كان عرض الشارع يتراوح من 8 إلى 12 مترًا يكون أقصى ارتفاع للمبنى 13 مترًا عبارة عن أرضي و3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترًا يكون أقصى ارتفاع للمبنى 16 مترًا عبارة عن أرضي وأربعة أدوار، بينما أقصى ارتفاع للبدروم 1.5 من الصفر المعماري، مع مراعاة الالتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات، ويُعد الجراج شرطاً أساسياً للمباني السكنية ولا يُسمح بالبناء قبل إخطار الجهة الإدارية بأسبوعين.