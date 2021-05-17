آخر تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم: الموضوع مؤلم جدا

يبحث الكثيرون عن تطورات الحالة الصحية للفنان إسلام إبراهيم عبر محرك البحث جوجل، حتى أنه تصدر التريند، وذلك بعد إعلانه أنه يعاني من تعب شديد دون معرفة السبب.

تطورات الحالة الصحية لـ إسلام إبراهيم

وكشف الفنان إسلام إبراهيم، سبب مرضه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد أيام من محاولة معرفة السبب وتردد عدد من الشائعات بشأن ذلك قائلا: «أولا بشكر كل الناس اللي حاولت تتصل بيا أو تبعتلي رسايل وآسف إني مكنتش بقدر أرد، بعد فحوصات وتحاليل كتير جدا اكتشفت أن عندي التهاب حاد في جدار المعدة أدى إلى التهابات في القولون وده اللي كان مسبب كل الأعراض اللي عندي واللي هي أصلا متشابهة مع أعراض الكورونا».

وأضاف إسلام خلال منشوره: «ولكن طريقة العلاج مختلفة تماما وده بعد ما اتأكدت أن معنديش كورونا بعد ما عملت المسحة وتحاليل الكورونا مرتين».

وطلب الفنان من جمهوره ومتابعيه الدعاء له قائلا: «دعواتكم بالشفاء العاجل لأن الموضوع مؤلم جدا ومش سهل ولكن الحمد لله على كل حال بشكر دكتور أحمد سمير على وقوفه جنبي اليومين اللي فاتو، أي معلومات أخرى عن حالتي الصحية غير صحيحة بالمرة وإن شاء الله هتعدي على خير بفضل ربنا ثم دعواتكم».

وسبق وأعلن إسلام إبراهيم، في وقت سابق عبر حسابه بـ«فيسبوك» ارتفاع درجة حرارته قائلا: «من شهر ونص كده جالي دور برد شديد قعدت فيه حبة حلوين، وطبعا أنا أول لما بكح بجري أعمل مسحة وتحليل أجسام مضادة عشان بخاف أعدي أمي وأبويا أو زمايلي لو بصور، والحمد لله النتيجة طلعت سلبية»، إلا أنه كشف منذ قليل أن السبب هو التهاب حاد في جدار المعدة.