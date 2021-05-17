«وقف إطلاق النار في غزة».. «شكري» يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره القطري

تلقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثان، في إطار التنسيق المتواصل بين مصر وعدد من الدول، اتصالًا بالمواجهة العسكرية في غزة وسائر الأراضي الفلسطينية.

­واتفق الوزيران على أهمية العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين، كما اتفقا على استمرار التنسيق في الإطار الثنائي، كما في الأطر الإقليمية والدولية، لما فيه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.