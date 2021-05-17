عالميا: إصابات كورونا تسجل 163.7 مليون.. والصين: 5 حالات

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى العالم، إلى 163717760 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3393335حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 142162590حالة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن «البر الرئيسي الصيني»، سجل أمس الأحد، 5 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بالفيروس، مشيرة في تقرير يومي، إلى تسجيل 20 حالة إصابة جديدة وافدة في البر الرئيسي.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس، امس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في البرازيل إلى 435751 حالة

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء أمس الأحد، تسجيل 40941 إصابة و1036 وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى نحو 15.63 مليون حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 435751 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1233 إصابة جديدة بالفيروس و35 وفاة، في الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة في تقرير يومي، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 2381923 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 220437 حالة.

وسجلت المملكة المتحدة، 1926 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4450777 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127679 حالة.

مسؤول صحي أمريكي: «كورونا» أبرز مظاهر للعنصرية في الولايات المتحدة

من جانبه، اعتبر مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن «كورونا» أبرز مظاهر للعنصرية في الولايات المتحدة، مضيفا-خلال حفل تخرج بجامعة إيموري في أتلانتا عبر بث إلكتروني من واشنطن- إن تأثيرات للعنصرية أدت إلى تباينات صحية غير مقبولة أضرت خلال الفيروس بالأمريكيين الأفارقة والأمريكيين من أصل إسباني والأمريكيين الأصليين.

السعودية: إلغاء إلزام الزوار الأجانب الوافدين جوا من معظم الدول بالدخول في حجر صحي

وأعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، إلغاء إلزام الزوار الأجانب الوافدين جوا من معظم الدول بالدخول في حجر صحي ما داموا قد تلقوا اللقاح الواقي من «كورونا»، وقالت «الهيئة العامة للطيران المدني»، إن الزائرين الذين يصلون المملكة جوا من الدول المؤهلة وحصلوا على التطعيم أو تعافوا من الإصابة بالفيروس، لم يعد لزاما عليهم قضاء 7 أيام في الحجر بفنادق تحددها الحكومة إذا قدموا شهادات رسمية بحصولهم على اللقاح فور وصولهم وذلك اعتبارا من 20 مايو الجاري.وستبقى السعودية، على حظر دخول القادمين من 20 دولة أخرى، منها الولايات المتحدة والهند وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والإمارات، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس.

وأشار مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إلى استمرار منع السفر، سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى، إلى الدول التالية دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وهي: ليبيا-سوريا-لبنان-اليمن-إيران-تركيا-أرمينيا-الصومال-الكونجو الديمقراطية-أفغانستان-فنزويلا-روسيا البيضاء- الهند وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على «كورونا» فيها، أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

واليوم، بدأت أولى الرحلات الدولية من مطار «الملك خالد الدولي» بالعاصمة السعودية «الرياض» إلى مطار «سراييفو الدولي» في البوسنة وذلك مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

«الوزراء الجزائري» يوافق على إعادة فتح الحدود جزئيا بدءاً من 1 يونيو المقبل

وفي الجزائر، أعلنت السلطات الجزائرية، إعادة فتح حدودها جزئيا بدءاً من 1 يونيو المقبل، ووافق مجلس الوزراء برئاسة عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني على مقترحات الفتح الجزئي، على أن تكون البداية بمعدل 5 رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت السلطات الجزائرية أغلقت حدود البلاد البرية والجوية والبحرية، منذ مارس 2020، تخللتها بعض برامج الإجلاء بشكل متقطع، توقفت هي الأخرى منذ شهرين، ما دفع عشرات الجمعيات والتكتلات الممثلة للجالية في كل بقاع العالم، إلى القيام بحملة الضخمة للمطالبة بالسماح للجزائريين بالعودة إلى أرض الوطن بعد طول غياب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.