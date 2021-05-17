موعد وقفة عرفات 2021 في مصر.. «البحوث الفلكية» يوضح

كشف الدكتور محمد غريب، الأستاذ في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ موعد وقفة عرفات 2021 في مصر، سيكون يوم الإثنين الموافق 19 يوليو المقبل 2021 وفقا للحسابات الفلكية، على أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو المقبل، وسيكون يوم 10 ذو الحجة 1442 هجريا هو أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمة الأسلامية بالخير واليمن والبركات، موضحا أنّ موعد عيد الأضحى 2021 سيكون موحدا بمختلف الدول العربية والإسلامية، لارتباطه بشهر ذي الحجة وموسم الحج الإسلامي.

موعد وقفة عرفات 2021 في مصر.. 19 يوليو المقبل

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنّ موعد وقفة عرفات 2021 في مصر، يتم تحديده وفقا لموعد أول أيام ذوي الحجة، مشيرا إلى أنّه وفقا للحسابات الفلكية سيكون أول أيام شهر ذي الحجة 1442 يوم الأحد الموافق 11 يوليو المقبل، على أن يكون موعد وقفة عرفات 2021 في مصر، يوم الإثنين 19 يوليو المقبل فلكيا.

وتابع أنّ الهلال الجديد لشهر ذي الحجة 1442 هجريا، يلاحظ أنّه لن يكون ولد بعد، وذلك عند غروب شمس يوم 29 من ذي القعدة، الموافق الجمعة 9 يوليو وهو «يوم الرؤية» وذلك في جميع المدن والعواصم العربية والإسلامية، على أن يكون موعد وقفة عرفات 2021 في مصر يوم الأثنين الموافق 19 يوليو المقبل.

وفي سياق مختلف، حذّرت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية الدكتورة وجيدة أنور، المواطنين في الفترة المقبلة من التهاون في تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، مشددة على الالتزام بارتداء الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة المخالفة لتعليمات الحكومية المصرية كالكافيهات والمقاهي.