«توتا»: أمي كانت مربية طائر الوروار ودبحته في وقفة عرفات

روى الفنانان محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس»، ومحمد عبدالرحمن الشهير بـ«توتا»، ذكرياتهما في لبنان، وذلك خلال استضافتهما ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة.

قال الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ «توتا» ساخرا: «أحنا كنا مربين طائر الوروار عندنا في البيت بس أمي دبحته في وقفة عرفات»، مضيفا أنه زار لبنان مرة واحدة فقط، وحدث له موقف كوميدي خلال تواجده في أحد المولات في لبنان خلال طلبه الطعام.

وتابع: «دخلت في مول في يوم كنت جعان، قولت لراجل أنا عاوز آكل مكرونة بالفراخ وايت سوس، جابلي طبق كبير وفيه شوكتين مكرونة بس، وكان غالي، ولقيت حاجة خضرا كده في الجنب افتكرت بتتاكل في الأول بس طلعت خلة».

وواصل: «قولتله هو أنا هدوق في الأول؟ راح قالي لأ ده فيه اتجاه قومي إننا نخلي الناس سمباتيك من خلال المطاعم فمش بنجيب الأكل كتير، فقولتله لوسمحت أنا عاوز آكل عشان أشبع، راح جابلي حاجة زي الحلة».

واستكمل: «كلت هنا أكل لبناني، بس في لبنان بيقولوا أساميه غير هنا خالص، النقانق والكبدة بدبس الرمان، أوس أوس كان بيقول (بتبس) الرمان».

من جانبه قال «أوس أوس» إنه زار لبنان حوالي 9 مرات، «أول مرة روحت لبنان قعدت في مطعم وطلبت هامبورجر فجاتلي ويتر قمر قالتلي (تاكل إية؟) قولتها (هامبورجر)، فردت عليا وقالت (عيوني)، قعدت ساعة أعيط، طبعا الكلام دة قبل الجواز».

كان على ربيع ومحمد أسامة أوس أوس، عرضا مسرحيتهما الجديدة «صباحية مباركة يا عريس»، وهى التجربة التى يخوض الفنان أشرف عبدالباقى بها المسرح بعد إعلان انتهاء عروض «مسرح مصر»، حيث استعان بعلى ربيع وأوس أوس لبطولة المسرحية بمشاركة عدد من المواهب التى يقدمهم فى مسرحيته «جريمة فى المعادى».

مسرحية «صباحية مباركة»، من بطولة على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني،وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرةعارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقى.