تخصيص 17 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة لإقامة مدرسة وحضانة وأنشطة أخرى

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 17 قطعة أرض بـ10 مدن جديدة، بأنشطة متنوعة (مدرسة – حضانة – صناعي – تجاري إداري – طبي – ترفيهي)، وذلك في إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وقال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إنَّه في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 11197 م2، لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات، ونشاط إداري، وفي مدينة الشروق، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 11027 م2، لإقامة مدرسة، وحضانة، وفي مدينة دمياط الجديدة، تمّ تخصيص قطعة أرض بمساحة 462 م2، بنشاط تجارى إداري، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تمّ تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 43866 م2، لإقامة نشاط تجاري إداري، ونشاط صناعي، وفي مدينة بدر، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 4949 م2، لإقامة نشاط تجاري إداري.

وأضاف وزير الإسكان: «في مدينة الشيخ زايد، تمّ تخصيص قطعة أرض بمساحة 997 م2، بنشاط طبي، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 11208 م2، بنشاط تجاري إداري، ونشاط صناعي، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4700 م2، بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4266 م2، بنشاط تجاري إداري، وفي مدينة قنا الجديدة، تمّ تخصيص قطعتي أرض بمساحة 7411 م2، لإقامة مستودع بناء، ونشاط ترفيهي.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنَّ مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص مبنى السوق التجارى بالمجاورة الثانية بالحى الخامس بمدينة بنى سويف الجديدة، بنظام مقابل الانتفاع، لصالح وزارة العدل، لاستخدامه مبنى محكمة، كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمنطقة جنوب طريق الواحات بمدينة أكتوبر الجديدة، وقطعة الأرض بمساحة 19 فداناً بمنطقة المقابر جنوب طريق العين السخنة، بمدينة القاهرة الجديدة، بنشاط مقابر.​