أسعار الحديد والأسمنت اليوم.. 3 زيادات بقيمة 900 جنيه في شهر

سجّلت أسعار حديد التسليح ارتفاعات متتالية وصلت حصيلتها إلى 900 جنيه في الطن الواحد خلال شهر مايو الجاري، بعدما أعلنت الشركات المنتجة عن زيادات جديدة بأسعار حديد التسليح، دخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين 17 مايو.

أسعار حديد التسليح اليوم 17 مايو:

سجّلت أسعار حديد التسليح 3 ارتفاعات خلال الشهر الجاري، وسط توقعات بأن يكسر الطن حاجز 15 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة.

- شركة عز يباع طن حديد التسليح بسعر 14600جنيه.

- شركة بشاي سعر طن حديد التسليح 14500جنيه.

- شركة العتال يباع طن حديد التسليح بسعر 14450جنيهاً.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

وفي المقابل، استقرت أسعار الأسمنت بأنواعه المخلوط والمقاوم والأبيض، هذا الأسبوع، مقارنةً بالأسبوع الماضي، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعياً.

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 875 جنيهاً.

- المنيا للأسمنت يباع الطن بسعر 840 جنيهاً.

- أسمنت النهضة يباع الطن بسعر810 جنيهات.

- أسمنت لافارج يباع الطن بسعر 840 جنيهاً.

- أسمنت سيناء يباع الطن بسعر 760 جنيهاً.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت أسيوط يباع الطن بسعر 650 جنيهاً.

- أسمنت سيناء يباع الطن بسعر 660 جنيهاً.

- أسمنت رويال المنيا يباع الطن بسعر 888 جنيهاً.

أسعار الأسمنت الأبيض

- أسمنت سيناء يباع الطن بسعر 2500 جنيه.

- أسمنت المنيا رويال يباع الطن بسعر 2380 جنيهاً.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 2420 جنيهاً.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سى وتر يباع الطن بسعر 855 جنيهاً.

-السويس سي وتر يباع الطن بسعر 870 جنيهاً.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 870 جنيهاً.