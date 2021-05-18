«المجتمعات العمرانية» توضح موقف تغيير نشاط الأرض من سكني إلى صناعي

تطرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، قطع أراضٍ عدة، بمساحات وأسعار مختلفة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتقدم تلك الأراضي وفقًا لعدد من الشروط، التي نصت عليها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كي يتمكّن المواطنون من الحصول على قطعة أرض ضمن القطع المطروحة.

وهناك تساؤلات عدة، تدور داخل أذهان عدد من المواطنين الراغبين في الحصول على قطعة أرض ضمن الطرح، ومن ضمنها السؤال عن موقف العميل الذي يقوم بتغيير نشاط قطعة الأرض من سكني إلى صناعي.

وجاءت الإجابة، وفقًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من يقوم بتغيير نشاط قطعة الأرض السكنية إلى صناعية، يعرض نفسه للعقوبة التي حددتها الهيئة للمخالفين، والتي تصل إلى سحب قطعة الأرض من العميل المخالف للشروط، بعد حصوله عليها.

ويذكر أن شروط الحصول على قطعة أرض، التي حددتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتمثل في أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة»، ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة.

وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر».

ولا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

ومن ضمن تلك الحالات أيضًا التي تقوم فيها الهيئة بسحب قطعة الأرض، حال قيام العميل بتغيير الغرض المخصص من أجله قطعة الأرض، سواء من خلال تغيير نشاط الأرض من سكني إلى صناعي أو تجاري أو العكس.

وعدم الالتزام بسداد المستحقات في التوقيتات المحددة بالكراسة في الشروط المالية، أو التصرف في الأرض للغير.