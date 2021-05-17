«القابضة للمطارات» تحتفل بمرور 58 عاما على إنشاء مطار القاهرة

قدم المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، التهنئة لجموع العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، بحلول الذكرى الـ 58 لإنشاء مطار القاهرة الدولي، والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وقال محمد سعيد محروس في رسالة للعاملين بالشركة، إن هذا الصرح العظيم تعاقبت على إدارته وخدمته منذ افتتاحه أجيال عدة، كانت حريصة على تطويره والارتقاء بمقوماته، ليواكب زيادة الطلب في الحركة الجوية عبر هذا المرفق الحيوي الذي يعد بوابة مصر الأولى أمام زائريها من كل بقاع الدنيا، بل وبوابة القارة الأفريقية، لما يمثله مطار القاهرة من مطار محوري، بموقعه الإستراتيجي الذي يتوسط حركة النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف «يجدر بنا أن نقف عند أهمية هذا المرفق الذي كان شاهدا على العديد من الأحداث والمناسبات والفعاليات الدولية التي أقيمت على أرض الوطن، ودور مختلف الجهات العاملة به في استقبال وتوديع الضيوف بمظهر حضاري يعكس حفاوة الشعب المصري الأصيل».

وقال رئيس الشركة القابضة للمطارات: «إن آثار جائحة كورونا لا تزال تلقي بظلالها على الحركة الجوية بمطاراتنا، والتي نتطلع أن تعود لأفضل معدلاتها في أقرب وقت ممكن، وهو ما يتطلب منا جميعا العمل لمواجهة هذا الوباء، حفاظًا على صحة وسلامة المسافرين وجميع العاملين من جميع الجهات بمطاراتنا».

«سعيد»: حصلنا على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات

وأضاف المهندس محمد سعيد، إن مطار القاهرة الدولي استطاع الحصول في وقت سابق من هذا العام على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ضمن 8 مطارات مصرية أخرى حصلت على هذا الاعتماد، وهو الأمر الذي يبعث برسالة طمأنة لجميع المسافرين وأطقم وممثلي شركات الطيران على أن مطار القاهرة والمطارات المصرية آمنة صحيًا وجاهزة لاستقبال الحركة الجوية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للتشغيل.