«فرحة العيد» تحولت لـ «عزاء ومآتم».. انتحار 6 أشخاص في أيام عيد الفطر

رغم أنّ العيد «فرحة» ودائماً يهل بالسرور على الجميع، إلا أنّه كان مختلفاً هذا العام عند بعض المصريين، حيث سيطر الحزن على منازل الكثيرين في عدة محافظات بعد انتحار 6 أشخاص خلال أيام العيد، أحدهم ألقى بنفسه أمام القطار حزناً على وفاة والدته، وآخر بسبب عدم تمكنه من شراء «لبس العيد» لأبنائه أو إعطائهم «العيدية»، وثالث أطلق النيران على نفسه بعدما قتل ابنته وخطيبها لعدم موافقته على زواجهما، وشاب شنق نفسه بعدما تركته خطيبته بسبب «قلة العيدية»، فيما شهدت محافظة الفيوم واقعتي انتحار من الـ 6 في يوم واحد.

«مصطفى» تركته خطيبته بسبب «قلة العيدية» فشنق نفسه بالفيوم

قرر مصطفى ناصر عبدالسلام، صاحب الـ (23 عاماً)، التخلص من حياته بالانتحار شنقاً في ثالث أيام العيد، حيث ربط حبلا في سقف غرفته تمهيداً لإنهاء حياته، حزناً على فراق «خطيبته» التي تركته وأنهت خطبتهما بسبب حصولها على «عيدية قليلة» واتهامها له بالبخل رغم مروره بأزمة مالية إثر تسريحه من العمل بسبب أزمة «كورونا» وتقليص العمالة بالكافيه الذي كان يعمل به، فجلس يبكي في غرفته يومين حتى قرر التخلص من حياته في ثالث أيام العيد.

اكتشفت والدة الشاب مصطفى محاولة انتحاره بالصدفة حينما كانت ذاهبة إلى المطبخ لتحضير «الغداء» وسمعت صوتاً يصدر من غرفته فاستغاثت بزوجها وأبنائها فأنقذوه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام في حالة سيئة.

«علّام» لم يتمكن من شراء «لبس العيد» لأطفاله فانتحر بالفيوم

ألقى علّام محمد قرني ذو الـ (34 عاماً) نفسه في «بحر يوسف» بقرية اللاهون التابعة لمركز الفيوم في ثالث أيام العيد، واستسلم للأمواج التي جرفته حتى فارق الحياة لمروره بأزمة نفسية جراء فقره وعدم تمكنه من شراء «لبس العيد» لأطفاله بسبب ظروفه المادية الصعبة، بالإضافة إلى عدم إعطاء أطفاله «العيدية» ورؤيته للحسرة في عيون أطفاله وهم ينظرون لأطفال الجيران بينما يشترون الحلوى والمشروبات الغازية بملابسهم الجديدة، فتخلص من حياته بإلقاء نفسه في المياه، وجرى العثور على جثته بعد رحلة بحث استغرقت 3 ساعات، وتم نقلها إلى الوحدة المحلية بالساحل التابعة للاهون، تمهيداً لدفنه بمقابر أسرته.

لمرورها بأزمة نفسية.. «هند» تشنق نفسها في قنا

أقدمت فتاة علي الانتحار، في ثالث أيام العيد، بعد شنق نفسها في منزلها بقرية الشعانية بمركز نجع حمادي في محافظة قنا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطاراً من مرفق الإسعاف يفيد مصرع هند حسن أحمد (25 عاماً) بعد انتحارها شنقاً، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة بنجع حمادي، وتبين أنها تمر بحالة نفسية منذ فترة وتخلصت من حياتها بسبب تلك الحالة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

منعته طليقته من رؤية طفليه.. شاب يُنهي حياته شنقاً بكفر الشيخ

أقدم صاحب ستوديو تصوير بإحدى قرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على الانتحار شنقاً أعلى منزل أسرته، بعد أن منعته طليقته من رؤية طفليه وساءت حالته النفسية، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله مستشفى بيلا المركزي.

تلقى اللواء خالد العزب مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد بلاغ إحدى السيدات بعثورها على ابنها مشنوقاً أعلى سطح منزل الأسرة بقرية «إبشان»، وتبين العثور على جثة «ش. أ.» 28 سنة، مشنوقاً في سقف «عشة» لتربية الدواجن أعلى سطح منزله، مربوطاً بالسقف ببنطلونه الخاص به وملاية السرير، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي، ثم جرى إيداعها مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات، أن المجني عليه كان متزوجاً من إحدى السيدات بمحافظة الدقهلية، وأنجب منها طفلين، إلا أنّ المشاكل الأسرية دبت بينه وبين زوجته، وانتهت بالانفصال، ولم تفلح محاولاته في تمكينه من رؤية طفليه، مما تسبب في إصابته بحالة نفسية سيئة، خاصةً خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر، فصعد إلى «عشة الفراخ» وشنق نفسه.

بائع ينتحر بعدما قتل ابنته وخالها وأصاب ثلاثة من أسرته بالقليوبية

انتحر بائع في محافظة القليوبية، بعد ساعات من قيامه بقتل ابنته وخالها، وإصابة ابنه وطليقته ونجل شقيق طليقته «خطيب ابنته» بطلقات نارية خلال حفل خطوبة بمنطقة الخانكة في أول أيام العيد.

وعثرت قوات الأمن على بائع خضروات جثة هامدة في أحد الأراضي الزراعية بعدما تخلص من حياته بإطلاق النيران على نفسه في منطقة الصدر من الجهة اليسرى لتستقر الطلقة بقلبه وتودي بحياته، عقب قيامه بإطلاق النيران بصورة عشوائية في حفل «خطبة ابنته» ما أدى إلى مقتل ابنته وخالها، وإصابة ابنه ونجل شقيق طليقته «خطيب ابنته»، وجرى نقلهم إلى مستشفى الدمرداش.

وتبين إطلاقه النار بسبب قيام طليقته، بعقد حفل خطوبة لابنتهما بمسكن شقيقها دون موافقته، قام على إثر ذلك بالحضور للمسكن وإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة.

بسبب حزنه على وفاة والدته بكورونا.. شاب يلقي نفسه أسفل القطار بقنا

مأساة أبكت أهالي محافظة قنا بالكامل وحرمتهم الفرحة في أول أيام العيد بعدما تخلص شاب من حياته، بإلقاء نفسه أسفل عجلات قطار الصعيد، حزنًا على فراق والدته التي توفيت قبل العيد بيومين متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا».

بدأت الواقعة عندما عاد «عمرو أحمد فخري» صاحب الـ 21 عاماً، من الجيش لقضاء إجازة العيد وسط أسرته، وفوجئ بوفاة والدته في مستشفى العزل بعدما تدهورت حالتها إثر إصابته بـ «كورونا»، فدخل في حالة حزن شديد على فراقها وعدم تمكنه من حضور جنازتها أو توديعها قبل دفنها، فتخلص من حياته.

وكتب المنتحر على صفحته على الـ «فيسبوك»، قبل الانتحار بساعة: «سامحوني وادعولي، إن غبت يوماً غابت أخباري»، وعقبها توجه إلى محطة سكة حديد فرشوط، وألقى بنفسه أمام القطار، وتوفي في الحال وتناثرت جثته على شريط السكة الحديد.

وانتقلت سيارة إسعاف ونقلت جثته التي تحولت إلى أشلاء إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.