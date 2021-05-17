بعد أزمة البطيخ.. تعرف على أسعاره بالأسواق وكيفية اختيار بطيخة سليمة

جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب البطيخ، بعد تداول أنباء بشأن ظهور بطيخ محقون ببعض الهرمونات التي تعمل على زيادة وزن الثمرة وتقليل مدة نموها، ما قد يتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض، منها فقدان الذاكرة إلى جانب مشكلات أخرى في الكلى، وأدى إلى تخوف البعض من الشراء بعد انتشار هذه الأنباء.

وفي هذا الصدد، علّق نقيب الفلاحين على ما أثير بأنّه مجرد شائعات لا دليل لها، وذلك لأن هناك إجراءات صارمة تتخذها الدولة لمنع قيام بعض المزارعين باستخدام الهرمونات في زيادة نمو البطيخ.

وترصد «الوطن» أسعار البطيخ في سوق العبور والأسواق الشعبية وكيفية اختيار البطيخة السليمة والصحيحة على النحو التالي:

أسعار البطيخ

- سعر البطيخ 1 (8 : 10 كجم) من 32: 40 جنيهًا للواحدة.

- سعر البطيخ 2 (6 : 8 كجم) من 21: 28 جنيهًا للواحدة.

- سعر البطيخ 3 (4 : 6 كجم) من 12: 18 جنيهًا للواحدة.

فيما تراوح البطيخ في سوق العبور بين 12 و18 جنيهًا.

كيفية اختيار بطيخة سليمة وصحيحة

ووفقًا لموقع «Wikihow» يمكنك اتباع الخطوات التالية لاختيار بطيخة سليمة:

- ابحث عن البطيخة المثالية الخالية من الرضوض، أو الخدوش، أو الكدمات، فإذا احتوت الثمرة على أي بروزات أو تكتلات، فهذا يعني أنّها ربما استقبلت كميات غير عادية من أشعة الشمس أو المياه خلال نموها، ما سبب الجفاف والتقلب.

- ارفع ثمرة البطيخ للأعلى، إذ يجب أن تكون ثقيلة بالنسبة لحجمها، فهذا يعني أنّها مليئة بالماء وبالتالي جيدة وناضجة، حاول مقارنة ثقل الثمرة بأخرى من نفس حجمها، لأنّ الأثقل ستكون الأكثر نضجًا.

- ابحث عن بقعة الحقل، فالجزء الأسفل من الثمرة يجب أن يحتوي على بقعة صفراء كريمية، تُعرف باسم بقعة الحقل، وهذا هو المكان حيث مكثت الثمرة في الأرض ونضجت في ضوء الشمس، لذا كلما كان لونها أغمق كلما كان ذلك أفضل.

- افحص اللون، فالثمرة المثالية الناضجة يجب أن يكون لونها أخضر غامق ومظهرها قاتم، فكلما كانت الثمرة براقة فهي بالأحرى غير ناضجة.

- اطرق على ثمرة البطيخ بمفاصلك واستمع إلى الصوت الخارج منها، فإذا كانت الثمرة ناضجة سيبدو الصوت ممتلئًا ومدويًا، أما إذا حصلت على صوت كئيب وعميق، فهذا يعني أنها غير ناضجة.