 تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي بدأت يوم 3 أبريل الماضي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين 2 مليون و4 آلاف و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بينهم مليون و505 ألف و367 رأس أبقار، 438 ألف و3 رأس أغنام، 61 ألف و271 رأس ماعز، حتى 11 مايو الجارى.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين للتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.