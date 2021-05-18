خبير زراعي يكشف أسباب تسمم الخوخ: فاكهة سريعة التلف

قال الدكتور محمد علي فهيم، الخبير الزراعي، إن الخوخ من الحاصلات البستانية التي لا تتمتع بفترة صلاحية طويلة بعد الحصاد، ومن الطبيعي أن تتحول السكريات العالية في الخوخ إلى تخمر أو تلف، وتؤدي إلى مغص معوي في حالة تناول كميات كبيرة منه.

وأوضح فهيم أن هناك شائعات منتشرة تزعم أن الخوخ تسبب في التسمم، وهذا الأمر غير صحيح بالمرة، والخوخ من الفاكهة الصيفية سريعة التلف بسبب نسبة الرطوبة العالية ومحتوى المادة السكرية العالي وطراوة الأنسجة (اللحم) كما أن فترة البقاء للثمار بعد الجمع قصيرة جداً بالمقارنة بباقي ثمار الفاكهة الصيفية.

وتابع أنه بسبب موجة الحر الشديد خلال الأيام الماضية، حدث نضج زائد للثمار، وبالتالي تعرضها للتلف الغذائي، وليس له علاقة بمتبقيات المبيدات أو الكيماويات، كما أشيع، كما أن الإفراط في تناول الخوخ سيؤدي حتما إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، كالمعاناة من التشنج والغازات، حيث يحتوي الخوخ على الألياف والسوربيتول، وهو سكر يمكن أن يسبب الغاز والانتفاخ، وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا بإسهال أو حركات الأمعاء المؤلمة، وذلك بسبب احتواء الخوخ على ألياف غير قابلة للذوبان، والتي يمكن أن تسبب الإسهال أو تفاقمه.

أما عن فوائد الخوخ، يقول الخبير الزراعي إنها كثيرة جدا، منها أن الخوخ وجبة خفيفة مثالية لفقدان الوزن، كما يكافح الخوخ مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة، والخوخ يعمل على الحفاظ على صحة الجلد، والخوخ صحي جدا لفروة الرأس، كما يساعد على إزالة الديدان من الأمعاء.

وأشار إلى أن الخوخ له تأثير مدر للبول، ما يساعد على تطهير الكلى والمثانة، كما أنه من المركبات في الفاكهة ذات النواة الحجرية التي يمكن أن تساعد في القضاء على متلازمة الأيض، والخوخ مدر للبول وملين خفيف، والخوخ يمنع الأورام السرطانية من النمو ويوقف نشاطها، ويعالج الخوخ التهاب الشعب الهوائية والسعال.