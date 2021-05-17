تعرف على المدة اللازمة لإخطار المحافظ قبل تنفيذ عمليات البناء

تعد اشتراطات البناء الجديدة، محاولة وضعتها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران، حيث تحل تلك الاشتراطات محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

وتحل اشتراطات البناء الجديدة محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

ولا تسرى اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وﻻ تسرى اشتراطات البناء الجديدة على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتسرى اشتراطات البناء الجديدة على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها، ومع التطبيق التجريبى لاشتراطات البناء الجديدة، يتساءل عدد من المواطنين الراغبين في عمليات البناء، عن المدة اللازمة لإخطار المحافظ قبل تنفيذ عمليات البناء.

وجاءت الإجابة وفقا للنسخة النهائية لاشتراطات البناء الجديدة، بأن المدة اللازمة لإخطار المحافظ قبل تنفيذ عمليات البناء هى 60 يوما.

وتتضمن اشتراطات البناء الجديدة، حظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، بشكل تام، بجانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.

وتشترط اشتراطات البناء الجديدة توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.

ويذكر أن اشتراطات البناء الجديدة لن تسمح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، كما سيكون هناك دور لنقابة المهندسين وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، حيث ستقوم بإرسال أسماء المكاتب الاستشارية والمهندسين الذين ستوكل إليهم الأعمال.

ولا تقتصر مسؤولية إصدار التراخيص ضمن اشتراطات البناء الجديدة على الأحياء فقط، بل ستكون هناك لجان مشكلة من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.

كما يعد طلاء واجهات العقار شرطا أساسيا في الحصول على رخصة بناء، وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، أما ارتفاع العقار وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.