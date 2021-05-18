حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مواليد برج الأسد يتمتعون بالأناقة والشجاعة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تتمتع بالثقة وتعرف كيف تفرض إرادتك، بشرط أن تنظم أفكارك وتتأني في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك تشعر بحب الآخرين لك ويساعدك ذلك على إثبات وجودك في أي مكان أو نشاط تتواجد فيه.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.