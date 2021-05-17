حظك اليوم الإثنين 17-5-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحوت الكرم والعطف، كما أنّ لديه حدس يمكنه من تحليل الأشياء بشكل دقيق، ويحمل في داخله الكثير من الحنان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهنى

القمر بمنزلك الخامس يحررك من الضغوط وتخطو نحو الأمام بثقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. قد تعيش اليوم حالة حب تجعلك رومانسيا متفهما وودودا وتتحسن حالتك المزاجية وتبدو في وضع أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.