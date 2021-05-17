حظك اليوم الإثنين 17-5-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بطبيعته النارية، فهو من الأشخاص سريعي الغضب ولكن سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه بأسرع وقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال ويجب ألا تتمسك بنفقات غير ضرورية وتجنب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تستطيع أن تصلح علاقاتك وتحسّن الأجواء من حولك إذا اعتمدت اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.