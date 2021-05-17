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حظك اليوم الإثنين 17-5-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الإثنين 17 مايو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو يتميز باستخدامه للأسلوب العقلاني في تحليل الأمور الخاصة به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة ومن المناسب أن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك واهتم بتنظيم جهودك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تتجنب الأجواء العدائية مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

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