حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:11 ص | الثلاثاء 18 مايو 2021
برج العذراء
مواليد برج العذراء هم أشخاص انتقاديون لدرجة كبيرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني
القمر وزحل متنافران في منزلي الصحة ويطالبك ذلك بالاهتمام بصحتك وسلامتك، واعمل في صمت.
حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي
فينوس وعطارد معاكسان وينصحك الفلك بالتعامل بمرونة ولباقة مع من تحب.. تعامل أيضا مع من تثق بهم فقط، وتجنب الزهو بنفسك.
مشاهير برج العذراء
ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.