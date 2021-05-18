حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتسم بالكرم والعدل، وأسلوبه لبق في الحديث، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تجد أن لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.