حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب عنيف بطبعه، ويغار على من يحبه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس فلا تتعجل الأمور وحافظ على الدقة والعدل في تعاملاتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك برغبة في المغامرة، لكن الوضع الفلكي دقيق فلا تدع مشاعرك تتحكم في تصرفاتك وتعقّل خاصة اليوم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة الراحلة هند رستم، ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.