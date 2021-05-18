حظك اليوم الثلاثاء 18-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس يحب المغامرة وركوب الدراجات، ويعشق القيادة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما، فاتبع اليوم بصيرتك وإحساسك ولا تخف.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط.. تبدو مستعدا لمساعدة الأحباب وتسعد بدعمك لهم وبدعمهم لك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.