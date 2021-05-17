لأولياء الأمور.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي

مع انتهاء العام الدراسي الحالي، يستعد أولياء الأمور للتقديم لأطفالهم للالتحاق بالصف الأول الابتدائي، سواء في المدارس الدولية أو التجريبية التابعة لوزارة التربية والتعليم، المقرر أن يتم فتح باب التقديم خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا الصدد؛ تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم في مجال التعليم، الشروط والمستندات المطلوبة من أولياء الأمور للتقديم لأبنائهم للصف الأول الابتدائي، سواء في المدارس الدولية أو التجريبية، خلال الفترة القبلة، وفقًا لما جاء في موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، في السطور التالية..

موعد التقديم للصف الأول الابتدائي

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التحاق الطفل بالصف الأول الابتدائي إلكترونيًا، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو وحتى نهاية الشهر، من خلال الدخول على موقع مركز معلومات الوزارة من هنــــا، مع العلم أنَّه لم يتمّ تفعيل الموقع إلا في موعد التقديم.

بعد انتهاء التقديم الإلكتروني، يتمّ استلام الطلبات الورقية، ويتمّ استلام ملفات الأطفال.

المستندات المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائي 2020

يجب على أولياء الأمور تحضير المستندات الآتية للتقديم للطالب المستجد:

إحضار ملف تقديم الصف الأول الابتدائي 2021، ويجب أن يتضمن هذا الملف على الدمغات المطلوبة.

شهادة ميلاد مميكنة للطفل.

4 صور للطفل بمقاس 4 × 6.

صورة بطاقة الرقم القومي للأب.

صورة بطاقة الرقم القومي للأم.

بطاقة التأمين الصحي المُدون بها مختلَف التطعيمات الخاصة بالطفل.

شروط التقديم للصف الأول الإبتدائي

يلتزم ولي الأمر بكتابة البيانات المطلوبة منه صحيحة وفق بياناته المدونة في بطاقة الرقم القومي.

يجب ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات.

ألا يزيد عمر الطفل على 9 سنوات.

مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل القرية الواحدة أو المربع السكنى الواحد.

يُلحق المقيدين بفصول رياض الأطفال إجباريًا للصف الأول الابتدائي.

الأولوية لمن لهم إخوة بالمدرسة نفسها والأقرب سكنًا لها.