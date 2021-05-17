حكايات عادل إمام مع الإسكندرية: «عشق من نوع خاص.. وصور بها أشهر أعماله»

عادل إمام والإسكندرية بينهما مزيج من الحب، لما لا وهي مدينة الفن والجمال، بينما هو زعيم الفن في مصر، لذا فالتلاقي بينهما طبيعيًا، بل وأخذت المدينة الساحلية من قلب الزعيم الكثير والكثير خلال محطاته الفنية، بل وحياته الشخصية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، حكايات عادل إمام والإسكندرية، بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الذي يصادف، اليوم الإثنين، ويحتفل به الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإسكندرية موطن فيلم بخيت وعديلة لعادل إمام

حين يتم مزج اسم عادل إمام مع الإسكندرية، بكل تأكيد تعود للأذهان، علاقته مع تلك المدينة خلال فيلم بخيت وعديلة، أحد أشهر أفلام الزعيم، والذي صور في تلك المدينة كون بطلي الفيلم من أبنائها.

فالفيلم الذي أنتج عام 1995، وثق أماكن عديدة في الإسكندرية، منها شاطئ الأنفوشي، وقسم باب شرق، وكوبري ستانلي، والتاكسي الشهير بالإسكندرية الذي يلون باللونين الأسود والبرتقالي.

بينما عاد فيلم بخيت وعديلة الجزء الثاني، في عام 1996، ليوثق أماكن أخرى في الإسكندرية، أبرزها منطقة مأوى الصيادين خلال حملتهم الانتخابية، والتي تحولت في الوقت الجاري إلى منطقة بشاير الخير.

عادل إمام يصور مطاردات مسلسل عوالم خفية بالإسكندرية

وفي عام 2018، عاد عادل إمام إلى الإسكندرية في عمل فني جديد، حين صور مشاهد مسلسل عوالم خفية بالمدينة الساحلية، حيث تم تصوير مشاهد مطاردات خاصة بذلك المسلسل.

فيلا عادل إمام بالإسكندرية

ويمتلك الزعيم عادل إمام، فيلا بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، يعتاد الذهاب إليها كلما لاحت له الفرصة، وهو الأمر الذي يبين مدى عشق الفنان الكبير لعروس البحر المتوسط، من حيث الجانب الشخصي لا الفني فقط.

وتعرضت فيلا عادل إمام بالإسكندرية، لحريق عام 2015، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، بينما لم توجد أي شبهة جنائية حول ذلك الحادث.

مسرحية عادل إمام في الإسكندرية

وقدم عادل إمام مسرحية «شاهد ما شفش حاجة» على مسرح لونابارك بالإبراهيمية في الإسكندرية، خلال سبعينيات القرن الماضي، كانت حينها تعد العرض الأغلى في وقتها بقيمة تذكرة بلغت 95 قرشًا، وفقًا لما قاله الجمهور بعد ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولعل أبرز ما ميز عرض مسرحية عادل إمام «شاهد ما شفش حاجة» في الإسكندرية، هو وجود الفنانة هالة فاخر التي كانت تتبادل دور البطلة مع ناهد جبر.

قهوة المشاهير.. شهدت وجود عادل إمام بالإسكندرية

برز وجود عادل إمام في أماكن كثيرة في الإسكندرية، لعل أبرزها هو توافده على مقهى «عبدالكريم» أو ما تعرف بـ«قهوة المشاهير» التي تتواجد بجوار محطة قطار سيدي جابر، بالتحديد تقع بشارع أبو قير الرئيسي، وشهدت تواجد عادل إمام ضمن مجموعة كبيرة من المشاهير، اعتادوا الذهاب إليها خلال وجودهم بالإسكندرية.