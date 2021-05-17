حمدوك: كورونا لم يدع بلد دون إصابته في مقتل.. ونسعى للتغلب على الفساد

قال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، إن الشعب السوداني يبذل جهودًا في مختلف المجالات للتغلب على الفساد والأزمة الاقتصادية، والقيام بإصلاحات في مجالات العدالة وحقوق الإنسان، وكذلك في إطار جهود التنمية الشاملة في دولة السودان، وتحسين أداء الحكومة المدنية والمرافق العامة، وكذلك حماية حقوق الإنسان والحريات العامة والمساواة.

وأضاف «حمدوك»، خلال كلمته في مؤتمر دعم السودان بالمرحلة الانتقالية في العاصمة الفرنسية باريس، أن الشعب السوداني، يسعى إلى دعم مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية مثل المجلس الانتقالي، موضحًا في الوقت ذاته، أن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لم تدع دولة دون أن تصيبها في مقتل، والشعب السوداني وحكومته الآن يسعيان جاهدين لمجابهة هذا الوباء.

وأوضح رئيس الحكومة الانتقالية السودانية، أن الحكومة السودانية تسعى لحل الأزمة التي تسببت فيها الجائحة، والسعي للقضاء على الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية وانتهاك الحريات وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، «كل هذه العوامل ينبغي العمل على تحسينها وتحسين أدائها من أجل القضاء على النزاعات التي استشرت في كافة أنحاء البلاد».

وأردف أنه إذا كانت المفاوضات هي السبيل للقيام بهذا للقضاء على المظالم جميعا والقضاء على الاختلافات، فتم في أكتوبر 2020 توقيع اتفاق جوبا وتم البدء في تنفيذه ونحن على دراية كاملة أن بناء السلام لا يتوقف فحسب على توقيع تمهر به الاتفاقيات ولكن يبنغي أن يكون هناك جهودًا تبذل لتحقيق هذا السلام وتحويل هذا الاتفاق الموقع من مجرد ورقة تم توقيعها لواقع ملموس على الأرض، لدينا امال كبيرة أن نحقق هذا.