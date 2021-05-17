البرهان: السودان حريص على حل أزمة السد بما يحفظ حقوق الدول الثلاث

قال الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن الحكومة الانتقالية بالسودان، عليها الالتزام بكل المواثيق والعهود الدولية وحقوق الإنسان واحترام المبادئ الأساسية للصداقة، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، فضلًا عن المساهمة الفاعلة في التعاون الإقليمي والدولي، وانتهاج سياسة حسن الجوار.

وأضاف «البرهان»، خلال كلمته في مؤتمر دعم السودان في المرحلة الانتقالية في العاصمة الفرنسية باريس، أنه لا بد من التأكيد على أن السودان سند داعم للسلام والأمن الإقليمي، وتم التوافق في كل مؤسسات الحكومة الانتقالية، على الدعوة لانتهاج التفاوض لحل خلافاتنا، خاصة مع الجارة إثيوبيا، في قضية سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث وفق للقانون.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، أن السودان بذاته، حريص على وحدة وسلامة أراضيه، وسيادته على حدوده المعترف بها دوليا، وحريص أيضًا على أمن واستقرار الجارة إثيوبيا، وعلى مبادئ التعاون الإقليمي والدولي، خاصة المهددات الأمنية، مثل جهود مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة.