محافظ أسيوط يتفقد المخزن الرئيسي للاطمئنان على توافر الأدوية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بمخزن الأدوية الرئيسي بحي شرق مدينة أسيوط، للتأكد من انتظام صرف الكميات اللازمة من الأدوية، لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والمستشفيات بنطاق المحافظة، والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي منها بكميات كافية، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة بصفة دورية، للوقوف على توافر المستلزمات والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة للمستشفيات.

رافقه خلال الجولة الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة، والدكتورة سمر محمد مدير إدارة التموين الدوائي، وأحمد مرعي مدير التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، وأيمن محروس رئيس حي شرق.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد أقسام مخزن الأدوية الرئيسي المجاور لمستشفى الرمد، ويضم أدوية المستشفيات والوحدات الصحية والأمصال والطعوم ومخزن أدوية كورونا ومخزن أدوية تنظيم الأسرة ومستلزمات الاقتصادي، واستمع إلى شرح من الدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة، والدكتورة سمر محمد مدير إدارة التموين الدوائي عن الأرصدة المتوفرة، وكميات الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد، واحتياجات المستشفيات والمخزون الإستراتيجي المتوفر، واطمئن على توافر الأرصدة والتي تكفى لمدة شهرين وعدم وجود أي معوقات تخص انتظام سير العمل وأعمال الصرف لجميع المنافذ الصحية، خاصة الأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.

وتابع محافظ أسيوط سير العمل بغرف تخزين الأدوية بأنواعها، خاصة الأدوية المستخدمة في بروتوكول العلاج الخاص بمرضى فيروس كورونا المستجد، وتأكد من توافرها بكميات كبيرة لسد احتياجات مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة، كما تابع دفاتر الصادر والوارد من الأدوية.

ووجه المحافظ، خلال الزيارة، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، والمتابعة المستمرة للأرصدة والصادر والوارد للمخزن، من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية، والوقوف على الاحتياجات وكميات الأدوية المتوفرة، وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية، مشددًا على ضرورة توفير مخزون إستراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات، حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكل القرى والمراكز، كما شدد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات لجميع العاملين والمترددين على المخزن، حفاظًا على صحتهم.