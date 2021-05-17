محافظ أسيوط يشدد على المتابعة الدورية لمشروعات تطوير الريف المصري

شدّد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية والقروية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري الجاري تنفيذها على أرض المحافظة ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك لرفع مستوى معيشة المواطنين والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقاً لرؤية مصر2030.

فيما قام خالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ورئيس الوحدة المحلية لقرية دير الجنادلة ورئيس الوحدة المحلية لقرية العزايزة بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بالوحدة البيطرية لقرية المشايعة ومشروع الصرف الصحى بالمشايعة ومشروع الصرف الصحى بقرية دير الجنادلة وتطوير مركز الشباب وأعمال مد وتركيب وشد الأسلاك الكهربائية الواردة لقرية دير الجنادلة وأعمال التطوير الجارية للوحدة الصحية بأولاد محمد ومد كابلات الكهرباء بكشك كهرباء السنوسي وكشك نزلة القديم وتركيب أعمدة الإنارة التى تم استلامها بالمناطق المحرومة.

كما تفقد محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وناجح ابراهيم نائب رئيس المركز ورئيس قرية الكوم الأحمر، أعمال محطة رفع الصرف الصحي بالكوم الأحمر واعمال الصرف الصحي بقرية نجع جزيرة قاو ومدرسة الحاج احمد للتعليم الأساسي واستكمال اعمال الرصف بالطرق الموازى لقرية العقال القبلى وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى وتذليل أى معوقات قد تعترض سير العمل.

كان محافظ أسيوط، وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والوحدات القروية بالمرور الدوري على تلك المشروعات والتأكد من تقديم العمل بهذه المشروعات بالجودة المطلوبة ووفقا للخطة مع ايجاد حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات قد تواجه عمليات التنفيذ مما يرتقى بالحياة والخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرى خاصة وأن هذه المشروعات تحظي باهتمام ومتابعة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء مع كافة الجهات المشاركة في عملية التنفيذ.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح»، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى «منفلوط وديروط»، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية كتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.