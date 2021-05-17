«الصحة»: الانتهاء من تطعيم 1.5 مليون مواطن بلقاح كورونا..الإقبال ملحوظ

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الإقبال على عملية التسجيل من قبل المواطنين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» زاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل قرابة 3 مليون مواطن على موقع وزارة الصحة الخاص بالحصول على التطعيم، وقرابة 2 مليون مواطن تم إرسال لهم رسائل بالموعد المحدد لتلقي اللقاح والمكان المخصص لذلك.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن قرابة مليون و500 ألف شخص تلقوا التطعيم، كما أن الدولة المصرية تستهدف أكثر من ذلك بكثير، لذلك عملت على زيادة عدد مراكز تلقي اللقاحات ووصلت لـ400 مركز على مستوى الجمهورية، فضلًا عن أكبر مركز لتلقي لقاحات كورونا في أرض المعارض، «شغال من قبل العيد وفيه إقبال عليه».

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه كان هناك ضعف في تسجيل المواطنين للحصول على اللقاحات، «لأنه حاجة جديدة»، لكن عندما تلقى عدد كبير من المواطنين اللقاح خاصة الأطقم الطبية وكبار السن، ولم يكن هناك أي أعراض جانبية شديدة أو حتى متوسطة بل كلها أعراض بسيطة جدًا إن وجدت، بثت نوعا من الطمأنينة عند المواطنين، خاصة بعد تلقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبعض المسؤولين والشخصيات العامة للقاح، فبث ذلك روح الطمأنينة لدى المواطنين وزاد من عملية الإقبال على التطعيم.