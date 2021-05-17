المعامل المعتمدة لتحليل كورونا في مصر للسفر.. تعرف على القائمة كاملة

خصصت وزارة الصحة والسكان، المعامل المعتمدة لتحليل كورونا في مصر للسفر، وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تحديد 23 معملا لإجراء تحاليل كورونا قبل السفر، وهي المعامل المعتمدة من الوزارة، ولم يصرح لأي جهة خاصة بإجراء تحليل كورونا في مصر للسفر غيرها

ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير، المعامل المعتمدة لتحليل كورونا في مصر للسفر

المعامل المعتمدة لتحليل كورونا في مصر للسفر

- معمل وزارة الصحة بالقاهرة وهي المعمل الرئيسي

- خصصت وزارة الصحة والسكان في بعض المحافظات كمحافظو قنا مستشفى حميات قنا

- وكذلك محافظة كفر الشيخ بمستشفى الزعفرانة ومطروح مستشفى النجيلة.

- سوهاج في مستشفى أخميم المركزي.

- بني سويف في المعمل المشترك ببني سويف

- بورسعيد مستشفى حميات بورسعيد.

- جنوب سيناء مستشفى الطور العام

- دمياط في مستشفى حميات دمياط

- في محافظة أسيوط مستشفى صدر أسيوط الوليدية

- محافظة الأقصر مستشفى حميات الأقصر

- البحيرة المعمل المشترك بدمنهور.

- الغربية مستشفى حميات طنطا.

- الدقهلية في المنصورة الدولي.

- الشرقية في المعمل المشترك بالشرقية

- الفيوم في الفيوم العام.

-المنوفية في حميات شبين الكوم

- القليوبية في حميات بنها

- المنيا في مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط

- محافظة الإسكندرية في حميات إسكندرية

- البحر الأحمر في المعمل المشترك بالغردقة

- شرم الشيخ في شرم الشيخ الدولي

- الإسماعيلية في حميات الإسماعلية

- أسوان في حميات أسوان

وتستمر وزارة الصحة، في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى.

وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب الي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وطالبت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس.