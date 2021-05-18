الجامعات تبدأ في تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب بلقاح كورونا

بدأت الجامعات الحكومية بمختلف الكليات والقطاعات المختلفة، فتح باب التسجيل لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بلقاح كورونا كوفيد 19، وذلك لوقايتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع من قاعدة التطعيمات، منوهين بأن الفترة الماضية تم البدء في تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية المختلفة، خاصة مستشفيات العزل، مشيرين إلى أن الدراسة انتظمت اليوم بمختلف كليات وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2021.

وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة بدأت منذ فترة في تطعيم الأطقم الطبية المختلفة وبدأت منذ أيام في إتاحة أماكن التسجيل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب داخل الكليات المختلفة للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض، مؤكدا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة منتسبيها من أي أمراض.

الجامعات: انتظام الدراسة بمختلف الكليات بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

وأضاف رئيس جامعة المنصورة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة انتظمت اليوم بمختلف كليات الجامعة وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، فضلا عن الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر أن تنطلق خلال شهري يونيو ويوليو وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، مؤكدا على اتخاذ الجامعة جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وفي جامعة أسيوط، كشف رئيس الجامعة الدكتور طارق الجمال، أن الجامعة أتاحت منذ أمس التسجيل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة للحصول على لقاح كورونا كوفيد 19، وذلك لحماية جميع منتسبي الجامعة من الإصابة بالمرض، مؤكدا على التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، والتشديد على الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الثاني وفقا لمنظومة التعليم الهجين، وتنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن تطبيقها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.