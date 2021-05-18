بنك المعرفة: ورشة عمل جديدة لطلاب المرحلة الثانوية

أعلن بنك المعرفة المصري التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ورشة عمل جديدة لكل من المعلمين وطلاب المرحلة الثانوية سيتم عقدها يوم الخميس المقبل من خلال موقع بنك المعرفة.

وأكد بنك المعرفة المصري من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن ورشة العمل تهدف إلى التعرف على أهمية التعلم الرقمي، بالإضافة إلى كيفية مصادر DLOs، مع استخدام خطط الدروس للمعلمين، إلى جانب الدروس الموجودة للطلبة، والتي تساعد مختلف الطلاب فى عمل تقييم ذاتي.

تعقد ورشة العمل يوم الخميس المقبل

وأوضح بنك المعرفة أن ورشة العمل مقدمة من خلال York Press مع بنك المعرفة المصري، وسوف يتم عقدها في يوم الخميس القادم الموافق 20 مايو، في تمام الساعة 2 ظهرا.

وأشار بنك المعرفة المصري، إلى أن جميع المعلمين والطلاب من المرحلة الثانوية يُمكنهم المشاركة في ورشة العمل من خلال الضغط على الرابط التالي، وأكد بنك المعرفة أنه فور تسجيل الطالب أو المعلم في ورشة العمل سوف يصل على البريد الإلكتروني الخاص بمن سجل في الورشة رابط المحاضرة.

وفي سياق آخر، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت أمس الأثنين عن أسماء كافة الطلاب الذي تم قبولهم بشكل مبدئي داخل المدارس المصرية اليابانية، وذلك للعام الدراسي المقبل 2021/2022، وهم من تقدموا من أجل الالتحاق في 48 مدرسة من خلال 25 محافظة.

وأوضحت أيضا وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم التواصل مع مختلف أولياء الأمور خلال هذا الأسبوع من أجل إبلاغهم بموعد المقابلات الشخصية، حيث ينبغي اجتياز هذه المقابلات من أجل لانضمام للمدارس، وأشارت إلى أنه سوف يتم الإعلان عن المقابلات في المدارس الجديدة خلال الفترة القادمة.